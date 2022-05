Zorgen om toenemende parkeerdruk door bouw 114 appartementen in Nijmegen-West

Column Marcel Rözer Wie niet fietst, bestaat niet, dacht ik

Op tv was eerder die dag een jongen eerste geworden in een etappe van de Giro d’Italia. Het was een onbekende Italiaan, die eerst een aap nadeed, compleet met borstgeklop. Het leek wel een voetballer. Daarna drong door dat een van zijn dromen uit was gekomen, hij huilde en veranderde in een 11-jarige. Weet u het nog? De Giro d’Italia die Nijmegen aandeed.

21 mei