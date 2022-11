Zorgen over de legendarische reputatie Keulen van Gelderland: waarom krimpt de optocht in Groesbeek?

Groesbeek, het is het Keulen van Gelderland, zeggen ze. In hoeverre die reputatie nu zelfbenoemd is of niet, in de wijde regio is bekend dat je in Groesbeek uitstekend carnaval kunt vieren - met een indrukwekkende optocht als hoogtepunt. Maar in Groesbeek groeien de zorgen.