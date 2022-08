Zóveel vissen in de problemen door laag water dat reddingsacties ondoenlijk worden

Volgens Frank Bosman van de Hengelsport Federatie Midden Nederland is het aantal plekken waar vissen in de problemen komen ‘niet meer te behappen’.



De koepel van hengelsportverenigingen in het zuiden van Gelderland, globaal tussen Winterswijk en Gorinchem, was met behulp van vrijwilligers maandag nog bezig met het redden van de vissen in een strang in Druten. ,,En het wordt heel spannend in de Baakse beek bij Zieuwent, waar nu grote gaten zijn gegraven waarin de vissen misschien kunnen overleven.’’