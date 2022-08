Zwaarste man van Nederland rond 1900 was een Nijmegenaar: Emile Selbach was een topattractie

kwestie van Dirk Ineens was mijn favoriete boom weg. Met pijn in het hart liep ik door de steeg

In de steeg vlakbij mijn huis zag ik een maand geleden een stel junkies. Zij is een bekende verschijning in Nijmegen, met een zwarte krullenbos die lijkt op een pruik zoals mensen met carnaval gebruiken. Hem zie ik vaak in haar kielzog. Spits gezicht, ingevallen wangen. Altijd staart hij naar de grond. Op zoek naar peuken, kleingeld of de spuit die hij een keer tussen geparkeerde auto’s was vergeten.

1 augustus