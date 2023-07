Aantal uitvindingen per hoofd van de bevolking in Nissewaard onder landelijk gemiddelde

Lekker wandelen in de natuur? Pas dan goed op voor tekenbeten

Het is in de zomer heerlijk om in de natuur te wandelen, maar daarbij moet je wel oppassen voor teken. De GGD Rotterdam-Rijnmond waarschuwt dat de beestjes de komende weken weer heel actief zijn, en een beet kan nare gevolgen hebben. Dalila Oulel, verpleegkundige infectieziektebestrijding, legt uit.