Ambachtslieden waren deel van het alledaagse leven: ‘Er was altijd wel wat te beleven’

update Botlektun­nel weer open nadat bestelbus­je over kop slaat op A15

Op de A15 bij Hoogvliet Rotterdam is zaterdag aan het eind van de ochtend een bestelbusje over de kop geslagen en in de vangrail beland. De Botlektunnel was daardoor afgesloten in de richting van Europoort, maar is inmiddels weer geopend.