Beloofde schadevergoeding splijt bewonersverzet tegen loods

Politiek kopstuk Lies van der Pol vindt het gedoe in Voorne aan Zee zonde van haar tijd en vertrekt

Voor D66-leider Lies van der Pol was er geen plek in het gemeentebestuur van Voorne aan Zee, omdat ze ‘te groen’ zou zijn. De 41-jarige oud-wethouder uit Oostvoorne houdt de lokale politiek nu plotseling voor gezien. ‘Ik wil mijn tijd gericht steken in de energietransitie. Dat kan niet met zoveel gedoe.’