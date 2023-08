Hij verliest steeds zijn rijbewijs, toch stapt Majid Z. achter het stuur en schept iemand op het zebrapad

Hoewel Majid Z. (33) keer op keer zijn rijbewijs kwijtraakt, stapt hij doodleuk weer achter het stuur. Bij een wilde achtervolging door een woonwijk in Vianen ontsnappen voetgangers en fietsers in december nog ternauwernood, maar in april is een 45-jarige Rotterdammer minder fortuinlijk. Op een zebrapad wordt hij geschept. Z. is op de vlucht voor agenten en knalt veel te hard door rood. Terwijl het slachtoffer nog altijd in coma ligt, verschijnt de verdachte vrijdag voor de rechter.