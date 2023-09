Bewoners liggen wakker: RET stopt na klachten met boren

UPDATE/met video Explosies bij twee woningen in één nacht in Rotterdam

Bij een woning op de Urkersingel in de Rotterdamse wijk Charlois heeft in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaatsgevonden. Het betrof de tweede ontploffing bij een huis in één nacht. Een paar uur eerder was er ook al een explosie in de Rembrandtstraat in Rotterdam-Noord. Bij geen van de twee ontploffingen raakte iemand gewond.