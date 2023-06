Bouw van scholen start na sanering grond

Scorende keeper held Hillegers­berg en bloedspet­ters in ’s-Gravendeel: hier alles over het amateur­voet­bal

Martin Hansen, Martin Pieckenhagen en Erik Cummins. In dit rijtje van scorende doelmannen schaarde Rafhyson Henriques zich dit weekeinde en dat op een uiterst belangrijk moment. Daardoor zit zijn club Hillegersberg nog in de nacompetitie. Dat geldt niet voor ’s-Gravendeel, waar de bloedspetters in het rond vlogen en trainer Sjaak Polak van tegenstander Laakkwartier met de dood bedreigd werd. Wat gebeurde nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je helemaal bij.