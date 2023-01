Burgemeester: Veel Oekraïners uit Zuidland al aan het werk

Van aanranding beschuldig­de Pieter de J. (83) weer op vrije voeten

Hij was een van de oudste gevangenen van Nederland, maar komt nu weer vrij: vrijdag deed de rechtbank in Rotterdam uitspraak in de zaak van Pieter de J. (83). Naast de drie maanden cel, die De J. in voorarrest heeft uitgezeten, kreeg de man een contact- en locatieverbod opgelegd.

27 januari