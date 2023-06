Dijk moet toch worden verstevigd, maar minder ingrijpend dan verwacht

Nissewaard gaat zelf afgedankt speelgoed, elektra en boeken bij inwoners ophalen

Textiel, speelgoed, boeken en elektra: inwoners van Nissewaard gooien het massaal weg in ondergrondse afvalcontainers. Zonde, toch? De gemeente vindt van wel en komt daarom in actie. Of dat iets gaat uithalen, is nog de vraag.