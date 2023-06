Eén op de veertien woningen in Nissewaard aangemerkt als energieslurper

Eindelijk maakt Voorne aan Zee plannen: fusiege­meen­te wil woningbouw versnellen

In drie jaar tijd komen er 2.300 huizen bij in Brielle, Hellevoetsluis en de omliggende dorpen daartussen. Dat staat in het collegeprogramma van de gemeente Voorne aan Zee. Behalve met bouwen verwacht deze ook de woningvoorraad uit te breiden door bestaande huizen te splitsen.