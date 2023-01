Een verbod op hertjes in hertenkampen? ‘Dat zou heel verdrietig zijn’, zegt verzorger Pieter

Een ‘complete verrassing’, zo noemt hertenverzorger Pieter Petermeijer (78) het. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een mogelijk verbod op het houden van damhertjes in kinderboerderijen en hertenkampen. Het zou het einde van ‘zijn’ hertenkamp in Heenvliet betekenen. ,,Dit is spijkers op laag water zoeken.”

Het verbod komt uit de koker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die zegt dat de dieren niet geschikt zijn om gehouden te worden. Ze zouden een gevaar voor bezoekers én voor zichzelf zijn vanwege hun schrikachtige karakter.

Is dat zo?

,,Gevaarlijk? Absoluut niet. Ze doen geen vlieg kwaad. Ik ga dagelijks met de beesten om en kan me niet voorstellen dat ze mensen aanvallen. Natuurlijk komen ze wel eens naar je toe, maar dat is vooral op een speelse manier. We hebben hier ook een mannetjeshert lopen met een groot gewei. Nou, die doet je echt niks, hoor. De beestjes rennen bij het minste of geringste al van je weg.”

Hoe kijkt u naar het mogelijk verbod?

,,Heeft dit nut, vraag ik me af. Het zou in ieder geval een flinke tegenvaller zijn. We krijgen dagelijks veertig tot vijftig mensen op bezoek. Die komen vooral met kinderen naar de herten kijken. Het is heel verdrietig als dat niet meer kan.”

Een gemis voor de gemeenschap dus?

,,Jazeker. Het hertenkamp ligt hier op zo'n mooie locatie, precies in het midden van het bos. Een lust voor het oog. Dat wordt vaak geroemd, ook door de gemeente Nissewaard. Die heeft zelfs plannen om het hertenkamp een opknapbeurt te geven. Heel zonde zou het zijn als dat net is gebeurd en dat we dan moeten sluiten.”

Wat gaat u dan doen?

,,Dan kan ik niet veel anders dan stoppen. Dan moet de gemeente maar kijken wat er met de hertjes moet gebeuren. Ik ben al 78, ik kan ook niet mijn hele leven voor ze zorgen.”

Nog een protest gepland staan? Met de herten naar de Tweede Kamer, bijvoorbeeld?

,,Ha, nee hoor. Maar hier moet nog wel een hartig woordje over gesproken worden. En ik zal zeker een verweer op het besluit schrijven.”

