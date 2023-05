Enorme meevaller: 8,2 kilometer dijk hoeft toch niet te worden verstevigd

crisis in voorne aan zee Heeft wethouder echt grensover­schrij­dend gedrag vertoond? ‘Waar of niet, hij ligt toch onder vuur’

Het ontslag van wethouder Tatjana Sormaz in Voorne aan Zee houdt de gemoederen nog wel even bezig. Daar kwam dinsdag een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag overheen. Met de hamvraag: is wethouder Schop werkelijk over de schreef gegaan, zoals Sormaz beweert?