Ex slaakt noodkreet bij rechter: ‘Leef in angst, wil geen volgend slachtoffer femicide zijn’

onvoltooid verleden Hoe Brielle van belangrij­ke handels­stad langs een drukke route een recreatie­stad werd

Ooit, in de tijd dat de Maas nog druk bevaren werd, was Brielle een vesting van belang. Dat zou niet altijd zo blijven. Sterker: in de tweede helft van de 19de eeuw was er sowieso nog ‘weinig opwekkends’ te melden over de handel en nijverheid in de stad.