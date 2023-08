Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nissewaard vandaag

indebuurt.nl Rotterdam­mer Martijn Lakemeier speelt in Net­flix-film Happy Ending

Acteur Martijn Lakemeier (29) schittert vanaf september in zijn allereerste Netflix Original-film Happy Ending. De film gaat over een stel dat via een trio hun liefdesleven wil opkrikken. Wij spraken hem over deze romantische komedie en natuurlijk: zijn hoogtepunten.