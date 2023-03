Grote verkeerscontrole in Spijkenisse: 2 aanhoudingen en ruim 24.000 euro geïnd

Hier ga je als een echte royal op de foto met je hond

‘We zijn allemaal Kings & Queens’, dus óók onze huisdieren, vindt Dogparade 010. Daarom organiseert zij in aanloop naar Koningsdag de Right Royal Dog Friendly Photoshoot in de Doelen studio. Honden en baasjes kunnen op zondag 23 april de hele middag in koninklijke stijl vastgelegd worden.