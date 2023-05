Helder in Nissewaard vanochtend

Laura promoot tuinieren als hobby voor jong en oud. ‘Maakt je fitter en sterker, zowel fysiek als mentaal’

Laura Droogendijk is gek van tuinieren. Een liefde die de 34-jarige met de paplepel is ingegoten door haar ouders en zij nu wil doorgeven aan jongere generaties. Zij is mede organisator van de eerste editie van het Hoeksch Groen Festival. ,,Ik word er zowel fysiek als mentaal sterker van.’’