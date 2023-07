Helder weer in Nissewaard vandaag

Vader Ruud S. berust in straf voor doden van zijn zes maanden oude dochtertje Emily

De 23-jarige Ruud S. uit Rotterdam berust in de straf die de rechtbank hem heeft opgelegd voor het doden van zijn half jaar oude dochtertje Emily. Omdat ook het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep is gegaan, is de straf voor S. definitief.