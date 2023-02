Hellevoeters afgeranseld na ruzie met meisje in feestkroeg, maar wie schopten en sloegen er?

met video Prinses Beatrix geraakt door het leed van Ou­de-Ton­ge, waar 305 mensen om het leven kwamen

Prinses Beatrix was woensdag zichtbaar geraakt door het leed dat de watersnoodramp van 1953 in Oude-Tonge aanrichtte. Als meisje van 15 jaar bracht ze al speelgoed naar het rampgebied, als koningin was ze eerder in het dorp op Goeree-Overflakkee, waar bij de ramp 305 mensen om het leven kwamen.

17:41