Hogere accijns op alcohol: meer dan 50.000 inwoners Nissewaard geraakt

Hellevoets museum is op zoek naar verborgen parels die op zolder liggen

Dat oude schilderij dat in de slaapkamer hangt, of juist die kruik van voor de oorlog die op zolder ligt. Dominique Sonneveld van het Hellevoetse openluchtmuseum Fortresse Holland is er naarstig naar op zoek. Ze komt graag in contact met Hellevoeters die oude parels in huis denken te hebben.