Mokerslag voor bewoners Molenlaan: huizen gaan toch plat

Beatles coverband uit Praag brengt originele Fab Four in looks en sound terug tot leven in de Hoeksche Waard

Ze waren in Nederland eerder al te gast op onder andere het trouwfeest van toenmalig Oranjespits Ruud van Nistelrooy en in Engeland op het verjaarsfeest van Queen Elizabeth. En vrijdag 31 maart staat een van Europa’s ‘beste en populairste’ coverbands, The Beatles Revival uit Praag, net zo hard te swingen in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland.

2 februari