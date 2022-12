N-VA’er die schrijfster Saskia De Coster uitscheldt voor “vies lesbowijf” veroordeeld tot zes maanden celstraf

Traditie gered, familie­voor­stel­ling tóch in ‘thuishaven’ Rotterdam te zien: ‘Dit mocht niet verloren gaan’

De familievoorstelling van Pieter Kramer is terug, staat er op posters in de hele stad. Terug is deze Rotterdamse traditie zéker, al scheelde dat na een vertrouwensbreuk achter de schermen maar weinig. Het publiek is de winnaar. ,,Dit mocht niet verloren gaan.’'

20 december