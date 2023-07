Nissewaard: 89 meldingen van overlast door alcohol en drugs in eerste halfjaar

indebuurt.nl Buitenkij­ken op Katja's volkstuin: 'Ik heb het al 27 jaar'

In de winter in een appartement op de Nieuwe Binnenweg en in de zomer op de volkstuin aan de Overschiese Kleiweg: zo ziet de woonsituatie van Katja Schellekens (67) eruit. De Rotterdammer heeft een tuin van driehonderd vierkante meter op Volkstuinvereniging Eigen Hof. “Het is hier net een dorp.”