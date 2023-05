Nissewaard krijgt zorgcampus met innovatieve zorghulpmiddelen

Nissewaard wil minder naar regels kijken en meer naar bewoners: ‘Hoe kunnen we lege koelkast weer vullen?’

Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen voortaan in Nissewaard behulpzamere ambtenaren dan ooit tegenover zich. Dat staat in ieder geval in de plannen van de gemeente voor de mensen die het zelf niet meer redden. Of ze nu letterlijk in de kou zitten, een overwerkte mantelzorger zijn of eenzaam.