Nissewaard Lokaal: ‘Geldcoaches voor jongeren nodig’

reportage Igor krijgt weinig nachtrust in winterop­vang: ‘Als het niet koud is, slaap ik liever buiten’

Er is één plek in Rotterdam waar de zon nooit lijkt te schijnen: de nachtopvang voor daklozen, die alleen open is als het vriest. Het is er afgelegen, rumoerig en onveilig. Een reportage vanaf de plek waar je alleen heen gaat als het écht niet anders kan. ‘Ik slaap nog liever op straat dan hier’.