Nissewaard wil werken aan imago en naamsbekendheid: trots wordt toverwoord

Politie plukt bewapende AS Ro­ma-hooligans van straat vooraf­gaand aan duel met Feyenoord

De Romeinse politie heeft donderdagmiddag een groep van twintig AS Roma-hooligans aangehouden. In een auto die bij de groep hoorde, werden hamers en stokken gevonden. De arrestaties vonden plaats in de wijk Prati, op iets meer dan twee kilometer van het Stadio Olimpico. Daar vindt om 21.00 uur de Europa League-wedstrijd AS Roma-Feyenoord plaats.