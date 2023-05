Onderzoekers concluderen: Nissewaard is niet langer de onaantrekkelijkste gemeente van Nederland

Tweehon­derd leerlingen naar huis gestuurd na brand op basis­school

In de toiletruimte van basisschool De Vuurvogel in Spijkenisse is dinsdagmiddag rond 12.45 uur brand uitgebroken. De school is ontruimd. Alle tweehonderd kinderen zijn naar huis gestuurd. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.