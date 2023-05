Politie rukt uit na wapenmelding in Spijkenisse, airsoftwapen afgepakt

Meisje (13) loopt van huis weg en belandt in nachtmer­rie: man verkracht haar in donker park

Ze was van huis weggelopen en zwierf midden in de nacht over straat. Daar belandde het 13-jarig meisje in een ware nachtmerrie: een onbekende man sprak haar aan, nam de tiener mee naar een donker park en verkrachtte haar in de bosjes.