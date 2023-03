PvdA pleit voor makkelijker taalgebruik in brieven van de gemeente

Lokalen Hoeksche Waard maken zich zorgen over mogelijke staking streekver­voer tijdens examens

Lokalen Hoeksche Waard, met vijf zetels de tweede grootste partij op het eiland, maakt zich grote zorgen over de mogelijke stakingen van het streekvervoer die gepland staat voor de week van 27 maart. Met de examens die eraan komen op het voortgezet onderwijs in en buiten de Hoeksche Waard willen ze niet dat studenten ook nog eens in de stress schieten over hoe zij op school moeten komen.