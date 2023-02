Ruzie escaleert: bewonersgroepen mogen elkaar niet meer zien in buurthuis

Belg (23) krijgt half jaar celstraf voor het uithalen van drugs in Rotterdam­se haven

Een rechter heeft in Rotterdam een 23-jarige uithaler uit België een gevangenisstraf van een half jaar opgelegd. De Belg werd op 30 december vorig jaar op heterdaad betrapt toen hij op het terrein van een terminal in de haven van Rotterdam was om drugs uit een container te halen.