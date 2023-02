Schietpartij in bedrijfspand Spijkenisse, schutter slaat op de vlucht

Bewoners 55-plus­flat laaiend omdat ze geen feestjes meer mogen organise­ren: ‘We zijn oud, maar niet gek’

Geen kaartavond, paasbrunch en nieuwjaarsborrel meer. Een aantal bewoners van 55-plusflat Emmahuis in Rotterdam-Blijdorp is laaiend omdat ze van de woningcorporatie niets mag mogen organiseren in de recreatieruimte. Volgens MaasWonen, van wie de flat is, ligt de zaak complexer.