Steven (33) wilde een mooie knal tijdens de jaarwisseling, nu krijgt hij celstraf

Gaat het Rotterdam­se woonbeleid écht op de schop? ‘Dit is een grote doorbraak’

Een bezoek aan Wenen heeft Rotterdamse politici op ideeën gebracht over het nieuwe woonbeleid, tot grote blijdschap van de corporaties. Maar coalitiepartij VVD is niet onverdeeld enthousiast. ‘Afspraak is afspraak.’