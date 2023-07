Stevige bezuinigingen Nissewaard dreigen als rijk minder uitkeert

Roemeen steelt dure spullen en auto van landgenoot: ‘Ik was wanhopig’

Omdat hij dringend geld nodig had, brak een 38-jarige Roemeen in Spijkenisse op 6 april in bij een landgenoot in de Maaswijk. Donderdag veroordeelde de rechtbank hem tot 180 dagen gevangenisstraf, waarvan 80 voorwaardelijk. ‘Dankuwel’, zei de man tegen de rechters, omdat hij wist dat ze mild waren geweest.