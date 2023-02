Tieners opgepakt voor beschieten van woning in Spijkenisse

onvoltooid verleden Met sloop Spijkenis­ser Molenwei gaat een stukje Delftse School verloren

De bouwstijl van de Delftse School is duidelijk zichtbaar in de woningen in de Spijkenisser Molenwei. Met de sloop van het buurtje zou daarom een stuk belangrijke architectonische historie verloren gaan.

3 februari