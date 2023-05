Toch met de EBS-bus naar Simonshaven en Zuidland op aandringen van wethouder

Rotterdam­se Denise nog steeds op de ic na yo­ga-retre­at in Mexico: ‘Hopen dat kritieke fase voorbij is’

Twee spoedoperaties, een ingeklapte long, een opnieuw opengescheurde slokdarm en een bloedprop in de longen. De toestand van yogalerares Denise Ermes (37), die door een kryia-detox in Mexico aan de beademing op de ic ligt, is nog altijd niet stabiel. Maar haar naasten zijn optimistisch: ‘Voorzichtig durven we te hopen dat dit het begin is van herstel en we de kritieke fase voorbij zijn’.