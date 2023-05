Twee jongens van 17 jaar neergestoken in Spijkenisse, verdachte (26) meldt zich op het politiebureau

Politie: verdachte uithalers zochten in beslag genomen partij cocaïne

Twaalf vermoedelijke uithalers die dit weekend zijn aangehouden in het havengebied van Vlissingen (Zeeland), waren volgens de politie mogelijk op zoek naar een partij cocaïne die de Belgische douane afgelopen week had onderschept. De drugs (50 kilo) werden toen aangetroffen in de container die op weg was naar Vlissingen, meldt de politie zondag.