Vandaag kans op bewolkte dag in Nissewaard

Restaurant Aloha verdwijnt: ‘BlueCity kiest voor het grote geld’

Restaurant Aloha in het voormalige Tropicana-zwembad in Rotterdam, gaat sluiten. Eigenaresse Femke Snijders maakte via Instagram bekend dat eigenaar BlueCity het leasecontract met het restaurant heeft opgezegd. ,,Ze kiezen hiermee in mijn ogen voor het grote geld.”