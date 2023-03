Veel belangstelling voor ‘industriemuseum’: ‘Mensen kwamen met tassen vol verhalen’

Rest van het jaar ‘code rood’ voor verkeer in Spijkenis­se (en daarna is het niet over)

Automobilisten in Spijkenisse kunnen hun borst natmaken. Tot het eind van het jaar dreigt veel overlast door groot onderhoud aan de belangrijke wegen in de stad. ,,Ik hoop dat mensen niet eigenwijs met z’n allen in de file gaan staan.”