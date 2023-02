Verwarde man uit woning in Spijkenisse gehaald nadat hij dreigde de gaskraan open te draaien

Classic Express brengt klassieke muziek in rijdende concert­zaal naar scholieren

Wat is dat toch voor trailer? De bewoners van de Hilsondusstraat in Strijen zullen die gedachte niet hebben kunnen onderdrukken toen de Classic Express deze week in hun buurt neerstreek: de rijdende concertzaal, waarin de leerlingen van basisschool De Meerwaarde kennis konden maken met klassieke muziek.