Vooruitzicht vrijlating tot levenslang veroordeelde Almeloër slaat in als mokerslag bij familie en politie

Opdracht van Sabines dichter­schap is verbinden: ‘Dat klinkt misschien zweverig, maar is echt nodig’

Ze dicht over zaken die ze niet kan rijmen. En ook over zoveel meer. Sabine Alders-du Bosc is geen dichteres van de elitaire borstklopperij die louter aan een oeuvre voor salongeleerden schrijft. In tegendeel, ook als nieuwe dichter van de Hoeksche Waard stelt ze haar dichterschap in het teken van verbinding.

