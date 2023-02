Vrouw (21) wordt verdacht van vijftien misdrijven: ‘Moet ik mijzelf laten slaan?’

Anonieme getuige speelt rol in onderzoek naar moord op Stephano: zelfs de officier weet niet wie het is

Een anonieme getuige speelt een rol in het onderzoek naar de moord op Stephano van Engel (31 jaar) op de stoep bij het huis van zijn ouders in Rotterdam-Hillesluis op oudejaarsdag in 2021. Zelfs de officier van justitie die op dit onderzoek zit, weet niet wie deze getuige is.

8 februari