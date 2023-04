VVD luidt noodklok over vertrek ondernemers op markt en uit centrum Spijkenisse

Hypnoti­seur Menno gaat theater in met eigen show: ‘Bij mij rol je niet van je stoel van het lachen’

Rasti Rostelli was zijn leermeester. Maar de tijd is rijp voor een eigen show zonder de spraakmakende hypnotiseur. Dus staat Menno Bandini nu op eigen benen in het theater met Stille Kracht. Te beginnen in zijn thuisstad Capelle aan den IJssel.