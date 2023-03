Waar kun je stemmen in de gemeente Nissewaard? Hier vind je alle stembureaus!

Jeroen was koning van de samenvat­ting maar is nu een gelovige hypotheek­ad­vi­seur: ‘Ik ben heel dankbaar’

Jeroen Willemsen werd in 2019 gekroond tot de koning van de samenvatting. Nu is hij hypotheekadviseur en bekeerd tot het christendom. Zijn grootste droom is niet meer om ijzersterke bedrijfskunde en economie samenvattingen voor Erasmus-studenten te schrijven, maar om de Bijbel samen te vatten. Hij wil daarmee iets teruggeven aan de mensen.