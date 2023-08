Wethouder Wouter Struijk van Nissewaard stopt: ‘Nooit te lang blijven zitten’

Marktplein wordt te klein voor Spijkenis­se­Fes­ti­val: honderden mensen moeten wachten tot er plek is

Spijkenisse is afgelopen weekend massaal uitgelopen voor het SpijkenisseFestival. Zo massaal dat de vraag is of het marktplein niet te klein is voor het uit zijn jasje gegroeide gratis evenement met bekende artiesten.