Willem gaat demonstreren bij ziekenhuis voor terugkeer kraamafdeling

Na nacht­dienst rijdt J. ‘plankgas’ voetganger op zebra aan: ‘Ze was ineens voor mijn motorkap’

Elke keer dat hij in zijn auto stapt denkt J. de J. (26) terug aan het verschrikkelijke verkeersongeval dat hij in 2021 in zijn woonplaats veroorzaakte. Een 25-jarige vrouw werd door hem op een zebrapad geschept en lag met onder meer een gebroken schedel wekenlang in coma. Het OM eist nu een werkstraf en rijontzegging. ,,Voor haar is het veel erger.’’