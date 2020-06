Alles op afspraak: de berekenende mens gedijt bij de cultuur van het reserveren

Grofweg valt de mensheid onder te verdelen in twee groepen. Je hebt stelletjes die in hun agenda zetten dat ze op vrijdagavond seks hebben. Dikke kans trouwens dat ze het ‘vrijen’ noemen. En dan heb je stelletjes die op vrijdagavond in de auto zitten, in een opwelling het stuur omgooien en doorrijden naar Parijs, waar ze diezelfde nacht nog met een fles rode wijn in de hand langs de Seine struinen en de volgende ochtend wakker worden op een krakerig bed met een kuil in het midden in een krappe hotelkamer.