Bang dat iemand eenzaam is? ‘Dat kun je gewoon vragen, eenzaam zijn is niet zielig’

Zo veel mogelijk binnenblijven, anderhalve meter afstand houden en geen bijeenkomsten met meer dan drie personen: we kunnen de maatregelen inmiddels opdreunen. In tijden van corona beschouwen we de ander als potentiële bron van besmetting. Tegelijkertijd hebben we die ander juist heel hard nodig. Het ‘eenzaamheidsvirus’, zoals onze koning het noemde in zijn toespraak op 20 maart, is overal: onder ouderen die afgeschermd moeten worden van anderen, maar ook steeds meer onder jongere mensen, van wie er veel alleen wonen en die hun reguliere sociale contacten momenteel moeten missen.