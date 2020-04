Barry Hay zit in lockdown op Curaçao: ‘Supermarkt is een uitje, daar kleed je je voor aan’

,,Goed, ik ben gezond en mijn vrouw en kinderen ook. We zitten hier op Curaçao natuurlijk op een eiland en al voor de derde week in lockdown. Er is hier ‘maar’ één sterfgeval bekend, een paar weken geleden overleed een Nederlandse toerist, die had het meegebracht. Er zijn geloof ik drie besmettingen en er ligt niemand in het ziekenhuis.’’



,,Het is heel bizar, deze situatie, en hier maken we ons ook erg ongerust over het toerisme. Daar draait hier alles op. Al die hotels die nu leeg zijn, heel bevreemdend. Hopelijk horen we volgende week dat de maatregelen wat worden versoepeld. Nu mogen we maar twee keer per week naar de supermarkt, dat is hier ingedeeld op basis van kentekens. Mijn vrouw en ik hebben onze auto’s tegelijk gekocht waardoor we allebei zijn ingedeeld bij A en alleen op maandag en donderdag mogen. Dat wordt dan ook meteen een uitje. Kleed je je speciaal voor aan. Wij moeten verder niet zeiken, we hebben een fantastisch huis en zijn gezond, maar ik denk ook aan de mensen die drie-hoog-achter wonen of alleen zijn.”